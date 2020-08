Publican Agenda para la Convención del WBC del 12 al 15 de Agosto La 58ª Convención Virtual Anual del WBC se llevará a cabo del 12 al 15 de agosto. Toda la familia WBC está trabajando arduamente para que la experiencia de esta convención sea única y sobre todo que su acceso y navegación sea muy simple y fácil. La landing page estará dividida en varias salas y cada una tendrá diferentes actividades y eventos. Puede descargar la agenda en el siguiente enlace: https://wbcboxing.com/downloads/Digital-Convention-Schedule.pdf Se anuncia la Exhibición Chavez-Arce 3 para el 25 de septiembre

