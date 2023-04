Ramírez vence a Dogboe por el título pluma de la OMB En un choque por el título vacante de peso pluma de la OMB, el dos veces medallista de oro olímpico cubano Robeisy “El Tren” Ramírez (12-1, 7 KOs) venció mediante una decisión unánime en doce asaltos sobre el ex campeon de peso pluma junior Isaac “Royal Storm” Dogboe (24 -3, 15 KOs) el sábado por la noche en el Hard Rock Hotel and Casino en Tulsa, Oklahoma. Ramírez fue simplemente demasiado rápido y hábil para Dogboe. Una caída en la ronda final anotada por Ramírez marcó una victoria 117-110, 118-109, 119-108. “Estoy viviendo una nueva etapa en mi vida”, afirmó Ramírez después. “Esta es una nueva historia que estoy escribiendo, e hice todo lo que tenía que hacer. Como atleta olímpico, gané dos medallas de oro olímpicas y ahora puedo llamarme campeón. Todo el respeto a Isaac a un guerrero como Isaac Dogboe. Tiene mi admiración y solo me bastó escuchar a este genio, Ismael Salas, porque lo hice y él me llevó a la victoria”. “Creo que las cosas sucedieron por una razón. Si no fuera por esa derrota en mi debut profesional, nunca hubiera terminado con Ismael Salas. Yordenis Ugas nunca me hubiera dicho: ‘Tienes que mudarte a Las Vegas, tienes que cambiar tu vida’, y nunca hubiera reunido a este equipo para estar donde estoy hoy”. “Quiero a todos los muchachos, ya sea Joet González quien tuvo una gran actuación esta noche o los otros campeones, Luis Alberto López o Mick Conlan. A quien sea que pongan frente a mí, quiero todas las grandes peleas”. Dogboe dijo: “Retrocedamos. Eso es todo lo que tengo que decir. Es un gran luchador. Como dije, hagamos una revancha. El espíritu está dispuesto. Te diré esto… ¡Volveré!” Otros resultados… El dos veces retador al título mundial Joet González (26-3, 15 KOs) logró una dura decisión unánime en diez asaltos sobre José Enrique Vivas (22-3, 11 KOs) en un choque de peso pluma. Vivas recibió mucho daño tarde. Las puntuaciones fueron 99-91, 98-92, 98-92. El súper welter Jahi Tucker (10-0, 5 KOs) logro una decisión unánime en ocho asaltos sobre el agresivo Nikoloz Sekhniashvili (8-2, 6 KOs). A Tuckers se le dedujo un punto por golpear en el descanso en la cuarta ronda, pero obtuvo un veredicto de los jueces 77-74 3x. El invicto peso pesado Jeremiah “Dreamland” Milton (9-0, 6 KOs) no logró impresionar contra el veterano de 43 años Fabio Maldonado (29-7, 28 KOs), completando los ocho. Las puntuaciones fueron 78-72, 80-70, 80-70. A Maldonado le descontaron dos puntos. El superligero olímpico de 2020 Tiger Johnson (8-0, 5 KO) superó por puntos a Alfonso Olvera (12-8-3, 4 KO) en ocho asaltos con puntajes de 80-72 3x. El peso crucero Dante Benjamin (6-0, 4 KOs) aplastó a Jasper McCargo (4-4-2, 2 KOs) en dos asaltos. Benjamin derribó a McCargo al final de la primera ronda y CUATRO veces en la segunda ronda para terminarlo. El tiempo era 2:58. Emiliano Vargas (4-0, 3 KOs), peso ligero de 18 años, hijo del excampeón mundial Fernando Vargas, ganó por KO en el segundo asalto a Edgar Uvalle (2-4-2, 2 KOs). Uvalle contó a las 1:21. Jones Jr pierde por decisión local ante Pettis en Milwaukee Joshua vence a Franklin sin impresionar en Londres Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.