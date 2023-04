Joshua vence a Franklin sin impresionar en Londres El dos veces campeón unificado de peso pesado Anthony Joshua (25-3, 22 KOs) ganó una deslucida decisión unánime en doce asaltos sobre Jermain Franklin (21-2, 14 KOs) el sábado por la noche en el O2 Arena de Londres. Ahora, bajo la tutela del nuevo entrenador en jefe Derrick James, ‘AJ’ se contentó con mantener a Franklin con su jab durante la mayor parte de la pelea. Mucha tenencia, no muchos intercambios. Las puntuaciones fueron 118-111, 117-111, 117-111. El invicto peso pesado Fabio Wardley (16-0, 15 KOs) ganó por nocaut técnico en el cuarto asalto sobre Michael Polite-Coffie (13-4, 10 KOs) en una pelea por el título vacante WBA Continental. Wardley se abrió en la cuarta ronda y recibió una detención muy rápida del árbitro Howard Foster. Coffie no parecía herido. La estrella invicta de la medalla de oro olímpica de 2020, Galal Yafai (4-0, 3 KOs) venció a Moises Calleros (36-11-1, 19 KOs) en el cuarta round de una pelea de peso súper mosca. El tiempo fue: 44. El invicto superligero Campbell Hatton (11-0, 4 KO) eliminó a Louis Fielding (10-8, 1 KO) con un golpe al cuerpo en la primera ronda. HAtton es el hijo de la leyenda del ring Ricky Hatton. El peso mediano Austin “Ammo” Williams (14-0, 10 KOs) derribó a River Wilson-Bent (14-3-1, 6 KOs) en la séptima ronda y la esquina de Wilson-Bent tiró la toalla después de más castigos en la octava ronda. El peso crucero Benoit Huber (9-3, 6 KOs) sorprendió al previamente invicto Juergen Uldedaj (15-1, 6 KOs), ganando una decisión en ocho asaltos 77-75. El peso pesado Peter Kadiru (15-1, 8 KO) obtuvo la victoria cuando Alen Lauriolle (6-2, 3 KO) no salió para la segunda ronda. Otros resultados:

John Hedges W8 Daniel Bocianski (peso semipesado)

Jordan Flynn W8 Kane Baker (superpluma)

Ziya Almaayouf W4 Georgi Velichkov (superligero) Ramírez vence a Dogboe por el título pluma de la OMB Probox TV el miércoles 5 de abril desde ciudad de México Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.