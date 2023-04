Probox TV el miércoles 5 de abril desde ciudad de México Por. Gabriel F. Cordero En el evento principal del miércoles 5 de abril, en la Ciudad de México, el prospecto local, “El Tiburón” Sánchez (23-1-19 KOs) intentará quitarle el invicto a la estrella Panameña, Alexander Durán (21-0, 7 KOs). ) en una pelea de peso ligero junior de diez asaltos. La coestelar de seis asaltos es una batalla entre los pesos gallo locales Brandon “King” Reyes, (6-0-1, 2 KOs) y Abraham Arreola (5-2, 4 KOs). Abriendo el espectáculo está José Nápoles (14-1-2, 6 KOs), nieto del cubano mexicano, José “Mantequilla” Nápoles. La cartelera es de Marquez Promotions, Chiquita Gonzalez Promotions y ProBox Promotions y se transmitirá en vivo por ProBox TV. En su pelea 50, Chemito Moreno vence por puntos a Berrio Like this: Like Loading...

