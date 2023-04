En su pelea 50, Chemito Moreno vence por puntos a Berrio Por Héctor Villarreal El peso pluma #6 de la AMB y ex súper campeón de peso gallo, el panameño Anselmo “Chemito” Moreno (43-6-1, 15 KOs), anotó una decisión unánime en ocho asaltos sobre el colombiano Hugo Berrio (28-10-1, 18 KOs) el jueves. noche en la Arena Roberto Durán en el evento estelar del “Tributo 50”, cartelera internacional de boxeo. Los 3 jueces calificaron la pelea 80-72. Los hermanos gemelos invictos de Canadá, Chann y Trevor Thonson, continúan su ascenso en la división de peso ligero al vencer a oponentes colombianos. Chann (14-0, 11 KOs), clasificado #14 por la AMB, detuvo al previamente invicto Kevin “The Real Deal” Rivera (7-1, 4 KOs) a las 1:50 de la ronda #3 y Trevor mantuvo su récord perfecto (8 -0, 8 KOs) con una victoria por TKO sobre Eduard Gonzalez (5-3-1, 2 KOs) quien abandonó al final del 7° asalto. Probox TV el miércoles 5 de abril desde ciudad de México ProBox el 5 de abril desde Ciudad de México Like this: Like Loading...

