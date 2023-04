Jones Jr pierde por decisión local ante Pettis en Milwaukee El miembro del Salón de la Fama del Boxeo Roy Jones Jr. (66-10, 47 KOs), de 54 años, regresó al ring para su primera pelea oficial en más de cinco años contra el ex campeón mundial de MMA Anthony Pettis, de 36 años, en un combate de ocho rounds en el peso crucero el sábado por la noche en el Foro Fiserv en Milwaukee, Wisconsin. Comienzo lento con Pettis dándole mucho respeto a Roy y Jones tampoco haciendo mucho. Pettis fue agresivo a veces, pero en gran medida ineficaz. Jones conectó con jabs limpios y tiros directos y estuvo mayormente al mando desde la cuarta ronda en adelante. Los jueces, sin embargo, anotaron 76-76 y 77-75, 78-74 para Pettis, lo que le dio al héroe local una decisión mayoritaria. El ex campeón de UFC Vitor “The Phenom” Belfort, visto por última vez deteniendo a Evander Holyfield en una exhibición de boxeo, ganó una decisión unánime de seis asaltos sobre el luchador de MMA Ronaldo “Jacare” Souza en un combate de boxeo de peso crucero. Belfort, de 46 años, derribó a Souza dos veces en el tercer round, pero Souza logró llegar a la campana final. Las puntuaciones fueron 58-54, 58-54, 57-55. La leyenda del peso pluma de UFC José Aldo (1-0-1, 0 KOs) y el ex-enemigo profesional de MMA Jeremy Stephens lucharon por un empate mayoritario de seis asaltos en un combate de boxeo de peso welter. Las puntuaciones fueron 58-56 Aldo, 57-57 2x. El invicto peso welter Luis Feliciano (17-0, 8 KOs) superó la resistencia profesional de Clarence Booth (21-8, 13 KOs) para tomar una decisión unánime de ocho asaltos 78-74, 77-75, 79-73. El invicto superpluma Devin Cushing (13-0, 10 KOs) derribó a Damian Marchiano (18-12-1, 7 KOs) al final del tercer round y la pelea fue detenida. Otros resultados:

Gina Mazany MD6 Pearl Gonzalez (peso pluma femenino)

Dillon Cleckler KO1 Josh Burns (peso pesado)

