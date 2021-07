Ramirez-Sullivan listos para el viernes en California Los contendientes de peso semipesado Gilberto “Zurdo” Ramírez (41-0, 27 KOs) y Sullivan Barrera (22-3, 14 KOs) organizaron una sesión de prensa el martes en el Estadio Banc of California, sede de su pelea del 9 de julio que se transmitirá en vivo el DAZN. Zurdo Ramírez: “Veo cada pelea como una oportunidad. Esta es mi oportunidad de comenzar mi camino para convertirme en campeón mundial de dos divisiones. Sé que esta es una pelea dura. Será muy difícil para mí. Tiene mucha experiencia y ha luchado contra muchos buenos luchadores. Pero nunca se ha enfrentado a nadie como yo. Este viernes todos verán la mejor versión de Zurdo Ramirez. Estoy aquí para llevarme todos los cinturones en peso semipesado. Estoy aquí para llevarme las almas de todos los guerreros de esta división “. Sullivan Barrera: “Me siento bien. Me siento genial. Después de dos años de estar fuera del ring, es genial poder regresar a un nivel tan alto. Esta es una gran oportunidad para mostrarle a la gente de qué estoy hecho. Ramírez es un desafío difícil. Sé el tipo de estilo que traerá. Va a querer empujarme hacia atrás y lanzar muchos golpes. Pero ese no es el tipo de pelea que quiero. Quiero estar en el centro del ring y seré yo quien lo empuje hacia atrás “. El Boxeo de regreso al Legendario Barrio de Tepito

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.