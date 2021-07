Boxing News

Por Ray Wheatley – World of Boxing WBO # 1, WBC # 3, IBF # 3 peso súper welter Tim Tszyu (19-0, 15 KOs) venció con un brutal KO en el tercer asalto sobre Stevie Spark (12-2, 11 KOs) en una pelea para el WBO Global y títulos vacantes de la Commonwealth el miércoles por la noche en el Newcastle Entertainment Centre, Newcastle, Nueva Gales del Sur, Australia. Spark, quien intervino para reemplazar a Michael Zerafa en poco tiempo, estuvo listo pero seriamente superado. Los golpes al cuerpo derribaron a Spark dos veces en el tercer round para terminarlo. El tiempo era 2:22. Después de la pelea, Tszyu mencionó posibles futuros oponentes. “Están Liam Smith, [Magomed] Kurbanov y Danny García, son los tres chicos por los que voy”, dijo Tszyu. “Si están mirando chicos, ¡iré por ti!” El peso ligero junior No. 7 de la OMB, Joe “Jawbreaker” Noynay (19-2-2, 8 KOs) anotó un KO en el quinto asalto sobre el previamente invicto Liam Wilson (9-1, 6 KOs) para defender su título de la OMB de Asia Pacífico. Noynay derribó a Wilson una vez en la primera ronda y dos veces en la cuarta ronda. La pelea se detuvo en la quinta ronda después de que Noynay derribara a Wilson nuevamente. El tiempo era 2:40. El peso mediano junior Wade Ryan (19-9, 7 KOs) salió victorioso cuando Troy O’Meley (11-2, 2 KOs) no pudo continuar después de la sexta ronda. Ryan derribó a O’Meley en la quinta ronda. Ryan también venció a O’Meley por decisión dividida en diciembre pasado, lo que explica las pérdidas de O’Meley. El invicto peso welter Sam Ah See (14-0-1, 7 KOs) anotó un nocaut técnico en el primer asalto sobre Czar Amonsot (35-6-3, 22 KOs). Al ver su primera acción en seis años, Ah See derribó a Amongst y luego se detuvo rápidamente con su andanada de seguimiento. El tiempo era 2:47. Otros resultados:

Linn Sandstrom D6 Natalie Hills (jr peso gallo)

Miles Zalewski TKO5 Lee Fook (peso ligero) Ramirez-Sullivan listos para el viernes en California

