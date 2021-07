Maestre-Crowley listos en Minneapolis el 7 de agosto por FOX El sábado 7 de agosto, el Armory en Minneapolis, Minnesota, albergará una cartelera de la PBC que será televisada por FOX. El evento principal es un enfrentamiento entre los contendientes invictos de peso súper welter Gabriel Maestre (3-0, 3 KOs) y Cody Crowley (19-0, 9 KOs). Maestre, de Barcelona, ​​Venezuela, se convirtió en profesional en 2019 después de una condecorada carrera amateur. El Venezolano representó a su país en los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016 y otras competencias internacionales. Crowley viene de una decisión unilateral sobre Josh Torres en el Microsoft Theatre de Los Ángeles. Conferencia de prensa virtual Charlo-Castaño Tszyu vence a Spark en Asutralia

