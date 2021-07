El Boxeo de regreso al Legendario Barrio de Tepito Foto: Alma Montiel Este martes, los tradicionales “martes de café” se trasladaron hasta el icónico barrio de Tepito, en la Ciudad de México, un lugar lleno de historia y tradición de donde han salido varios de los ídolos y leyendas del boxeo, y que hoy se pronuncia como el nuevo impulsor del boxeo gracias a la visión y liderazgo de la Alcaldesa electa de la Delegación Cuauhtémoc, la doctora Sandra Cuevas, quien además de dar a la familia boxística una cálida bienvenida, anunció un gran torneo de boxeo donde participarán nueve Alcaldías. Para Sandra, Tepito es sin duda un barrio de tradición boxística de donde está convencida saldrán los nuevos campeones del mundo; sin embargo, está consciente que, para que esto pueda llevarse a cabo es necesario brindar las oportunidades a los jóvenes y niños que sueñan con un día convertirse en campeones, por ello es que junto a sus equipo de trabajo han diseñado un plan de boxeo para nuevos campeones donde todos los jóvenes que se inscriban tendrán una beca deportiva que les permita alcanzar su meta, agregó que se les brindará un espacio perfectamente acondicionado donde puedan entrenar, así como orientación por parte de expertos en el deporte. La doctora Cuevas, fue enfática al decir que el deporte es el camino que los jóvenes y niños necesitan para poder alejarse de los vicios, la violencia y las malas amistades, pero también es imperativo hacerlos sentir escuchados, pues ahí es donde se puede ganar su confianza. En este punto al Alcaldesa electa, se comprometió con todos los presentes a llevar a buen puerto este proyecto y hacer del deporte el mejor aliado, y claro, a tener un campeón del mundo nacido y criado en el barrio de Tepito. La excampeona WBC, Mariana Juárez, quien se dio cita en este evento, fue clara al decir que el deporte es el bálsamo que todos necesitamos, pues no solo nos aleja del mal camino, sino que nos dignifica y nos hace ser mejores personas, por ello, apoyar una iniciativa como la que presentó su amiga y ahora Alcaldesa de la dicha demarcación, es un gran privilegio, pues como ella misma acotó son programas que deben replicarse en todos los rincones del país. El presidente del WBC, Mauricio Sulaimán, se mostró sumamente emocionado de poder estar en un lugar tan emblemático para el boxeo, pues de ahí han salido los grandes ídolos como el “Ratón” Macías, un boxeador que paralizaba toda una ciudad cuando subía al encordado. Conmovido del gran recibimiento, el dirigente, fue claro al decir que el deporte no solo nos mantiene activos físicamente sino también mentalmente y es la vía de muchos jóvenes para salir adelante y abrirse paso en la vida, por ello es imperativo que todos tengan al alcance esa oportunidad, pues a veces solo se necesita un pequeño empujón para alcanzar los sueños. En este punto, agradeció de manera muy especial a la Alcaldesa de Cuauhtémoc, la doctora Sandra Cuevas por voltear el ver el boxeo como la vía para salir adelante y mostrar tanto entusiasmo ante las oportunidades que desde hoy darán un nuevo rumbo a esos jóvenes. Finalmente, el presidente del WBC se comprometió a trabajar hombro con hombro y convertir al Barrio de Tepito y a la Alcaldía Cuauhtémoc de nueva cuenta en el epicentro del boxeo. En el evento estuvieron presentes los ex campeones mundiales, Daniel Zaragoza, Pipino Cuevas, Mariana Juárez, Johnny Gonzalez, Carlos Cuadras, Jose Antonio Aguirre, Rey Martínez, Jacky Calvo, entre otros. Cancún será la sede de la 59a Convención del CMB

