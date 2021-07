Cancún será la sede de la 59a Convención del CMB El Hotel Grand Oasis en Cancún, Quintana Roo, México, albergará ahora la Convención del Consejo Mundial de Boxeo de este año. La convención de 2021 estaba programada para Tailandia, pero debido a las restricciones de viaje en curso, fue imposible continuar allí. Con la situación de la pandemia, no se puede realizar la convención de boxeo femenino separada, sin embargo, las mujeres tendrán un lugar especial en la Convención de Cancún. En las próximas semanas, el WBC dará a conocer fechas, procedimientos de reserva, información de visas, registro, restricciones, modalidad virtual y otras cosas. El Boxeo de regreso al Legendario Barrio de Tepito Round 12 con Mauricio Sulaimán: Los campeones y su gran corazón

Top Boxing News

