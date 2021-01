Rakhimov positivo de Covid19 y se aplaza combate por titulo FIB ante Diaz Por. Gabriel F. Cordero El prospecto Ruso y alto clasificado mundial Shavkat Rakhimov (15-0, 12KOs) dio positivo por COVID-19 y su combate por el titulo mundial ante el campeon de peso ligero de la FIB Joseph Diaz a sido aplazada. El combate titular estaba programado para el 13 de febrero, en Hollywood, California. Beterbiev-Deines por titulo WBC para el 20 de Marzo

