Beterbiev-Deines por titulo WBC para el 20 de Marzo El Ruso campeón mundial de peso semipesado del WBC y la FIB Arthur Beterbiev (15.-0, 15KOs) totalmente recuperado de una prueba de coronavirus positiva y su pelea contra el retador alemán Adam Deines (19-1-1, 10KOs) tendrá lugar el 20 de marzo y podría realizarse en Moscú. Beterbiev-Deines ha sido postergada durante todo el 2020 y se espera pueda realizarse en 2021 que inicialmente fue programada para el 30 de enero pero nuevamente fue aplazada. Recordemos que Beterbiev ya anunció que reanudado sus entrenamientos. El WBC ha programado una pelea interina por el título de peso semipesado esta semana entre el Mexicano Gilberto Ramírez (41-0, 17KOs) (# 1 WBC) y Marcus Browne (23-1, 16KOs) (# 4 WBC). Rakhimov positivo de Covid19 y se aplaza combate por titulo FIB ante Diaz Recuerdan con Misa Virtual a Don Jose Sulaimán este sábado 16

