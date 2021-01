Hearn: Fury-Joshua es un trato hecho El promotor Eddie Hearn dice que un enfrentamiento de unificación de peso pesado por el título indiscutible entre Tyson Fury y Anthony Joshua es un trato hecho. “El trato está hecho, de verdad, sin ser firmado”, dijo Hearn al London Times. “Los elementos financieros del trato están hechos. Estamos hablando de la situación de la transmisión, lo único que realmente ahora es ponerlo en papel “. Hearn dice que la pelea probablemente aterrizará en el Medio Oriente y espera organizar la revancha en el Reino Unido. Dylan Price sigue invicto Rakhimov positivo de Covid19 y se aplaza combate por titulo FIB ante Diaz

