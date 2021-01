Dylan Price sigue invicto El prospecto invicto de peso gallo Dylan Price (12-0, 9 KOs) anotó un nocaut técnico en el tercer asalto sobre Samuel Gutiérrez (16-29-6, 6 KOs) el sábado por la noche en el Elevations Event Center en Chester, Pensilvania (en las afueras de Filadelfia). Price dejó caer a Gutiérrez y la pelea fue rápidamente interrumpida. En el co-estelar, Shinard Bunch de peso welter junior (11-1, 10 KOs) ganó por KO en el tercer asalto sobre Dieumerci Nzau (11-14, 8 KOs). Chema Ocampo vence a ¨Pitbull¨ Juarez en Tijuana Hearn: Fury-Joshua es un trato hecho

