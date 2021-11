¿Quién podría ser el Próximo desafío para Canelo? Ahora que Canelo ha completado su misión de convertirse en campeón indiscutible de peso súper mediano al derrotar a tres peleadores invictos, incluido el ganador de la World Boxing Super Series, ¿qué sigue? Otros superpesos medianos El ex campeón del WBC David Benavidez (24-0, 21 KOs) parece la principal amenaza. Canelo consiguió el título vacante del WBC después de que Benavidez perdiera en el pesaje su título. Benavidez tenía una excusa legítima, estar atrapado en una “burbuja” de hotel sin las instalaciones adecuadas durante los días de cierre. De lo contrario, la AMB podría ordenarle a Canelo que luche contra el campeón regular David Morrell (5-0, 4 KOs) como parte de sus reformas de reducción de títulos. Los pensamientos de Canelo contra el artista de KO Edgar Berlanga (18-0, 16 KOs) casi se han evaporado con las acciones de Berlanga cayendo en picado en las peleas recientes. Los pesos medios suben Por supuesto, un tercer enfrentamiento con el actual campeón de la FIB Gennadiy Golovkin (41-1-1, 36 KOs) se avecina más grande. Sin embargo, GGG está cerca de los 40 ahora, por lo que esta pelea probablemente sea ahora o nunca. Otras opciones: el campeón del WBC Jermall Charlo (32-0, 22 KOs), el campeón de la OMB Demetrius Andrade (30-0, 18 KOs) o el campeón de la AMB Erislandy Lara (28-3-3, 16 KOs), con quien Canelo posee un triunfo por decisión cerrada y controversial. Peso semipesado Canelo ya ha probado la división de peso semipesado una vez, y hay mucha competencia dura en 175,

especialmente el campeón del WBC / OMB Artur Beterbiev (16-0, 16 KOs). Otras opciones: el campeón de la AMB Dmitry Bivol (18-0, 11 KOs), el campeón de la OMB Joe Smith Jr (27-3, 21 KOs) y el invicto “Zurdo” Ramírez (42-0, 28 KOs). * * * Por supuesto, Canelo podría terminar enfrentando contra uno de sus cuatro retadores obligatorios o contra alguien completamente fuera de nuestro radar. En cualquier caso, espere verlo de nuevo en el ring la primera semana de mayo. Amanda Serrano regresa el 18 de diciembre en Paul-Fury

