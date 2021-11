Subasta de Aleem-Hovhannisyan de la AMB será este viernes La pelea de eliminatoria obligatoria entre Raeese Aleem y Azat Hovhannisyan será subastada el viernes 12 de noviembre según lo ordenado por el Comité de Campeonatos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Aleem es el peso súper gallo mejor clasificado y debe enfrentarse a Hovhannisyan, que ocupa el cuarto lugar, para definir al próximo retador obligatorio del campeón Murodjon Akhmadaliev. La subasta se realizará a través de la plataforma Zoom, como se viene haciendo desde el inicio de la pandemia, y será conducida por Carlos Chávez, director del Comité de Campeonatos. El estadounidense y el armenio tenían un plazo final de 15 días para negociar, pero no pudieron llegar a un acuerdo en el plazo que expiró el 5 de noviembre pasado. Ahora tendrán que ir a subasta para acordar la pelea obligatoria. Fury y Paul listos para una gran noche ¿Quién podría ser el Próximo desafío para Canelo?

