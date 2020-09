Prospecto Ucraniano Viktor Vykhrist regresa el 20 de Septiembre El prospecto Ucraniano de peso pesado Viktor Vykhrist (2-0, 2 KOs) realizará su próxima pelea contra el Español Gabriel Enguema (10-9, 6 KOs) el 20 de septiembre en Bartolomeo Best River Resort, Dnipro en Ucrania en un evento organizado por Top Boxing Generation. Vykhrist realizo su última pelea el 1 de agosto, cuando derrotó a su compatriota Semyon Pakhomov, en el segundo round. Con 28 años de edad los fanáticos Europeos esperaban que se convirtiera en profesional después de los Juegos Olímpicos de 2020 pero debutó en febrero de este año en Alemania. Fue amateur entre 2012-2019 con un récord de 41 triunfos (9KOs) y 11 derrotas. Ganó medallas de oro en el Campeonato de Europa 2017 y los Juegos de Europa 2019. Cubanos a la Conquista de México

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.