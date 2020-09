Boxeo Telemundo regresa en octubre Después de una exitosa serie de verano de Boxeo Telemundo, All Star Boxing de Tuto Zabala Jr anunció que la serie regresará el 2 de octubre. All Star Boxing ha establecido su centro de eventos en Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida, presentando espectáculos continuamente durante 4 viernes seguidos durante su serie de temporada. Durante su serie de verano hace varias semanas, la audiencia de televisión pudo ver muchos buenos combates como es habitual en la serie de boxeo más famosa de la televisión hispana. All Star Boxing está buscando traer de vuelta a los favoritos de la serie como Ricardo “Hindu” Espinoza, Antonio “Toño” Moran, Dennis “El Martillo” Contreras, Emmanuel “Pinky” Colon y muchos más. La serie de otoño tendrá una duración de cuatro viernes, el 2, 9, 16 y 23 de octubre. Top Rank presento el calendario de los eventos de octubre Prospecto Ucraniano Viktor Vykhrist regresa el 20 de Septiembre

