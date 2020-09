Cubanos a la Conquista de México PRENSA MIURA BOXING PROMOTIONS Poseedor de una fulminante pegada y gran habilidad en el encordado el púgil Cubano Giovanis “Bestia” Bruzon se dispone a conquistar a la afición Mexicana al encarar un complicado oponente como lo es el regiomontano Mario “Rastas” Rodríguez. En atractivo cartel a puerta cerrada denominada “Todo o Nada”, que ofrece la empresa promotora Miura Boxing Promotions, que encabeza Manuel Garrido, en cuyo turno estelar el capitalino Christian Uruzquieta defenderá por segunda ocasión el campeonato Internacional Silver del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés), de peso ligero al encarar a un aguerrido oponente como lo es José Humberto “Convicto” De Santiago, Giovanis Bruzon planea tener una “bestial” presentación y con un aplastante triunfo por nocaut planea “echarse a la bolsa” a la afición Mexicana, que podrá disfrutar de esta función a través de la señal de Vamos Deportes en Facebook. En duelo acordado a cuatro rounds en peso completo, Bruzon, con una estatura de 1.92 metros y casi 100 kilogramos tendrá la complicada misión de enfrentar a un oponente más alto y fuerte como lo es el “Rastas” Rodríguez, quien cuenta con una marca de cuatro victorias, todas por nocaut, a cambio de un descalabro. Y es que en el papel que Bruzon estará en desventaja, ante la experiencia del púgil Mexicano, pero la expectativa del cubano es muy alta, en la que se espera sea una función llena de emociones. CUBANOS, AL ATAQUE Otros púgiles Cubanos que buscan triunfar en tierra azteca de la mano de Miura Boxing Promotions, son Jailer “Capirro” López, quien combatirá cuatro rounds en peso pluma a Christian Lopez. Ariel “La Maquina” Perez enfrentará a Fernando Solis Castro, cuatro rounds en peso supergallo. Y Yolevis “La Joya” Gómez hará lo propio al encarar a un rival por designar, cuatro rounds en un peso de 71.500 kilogramos. RESTO DEL PROGRAMA El respaldo de la atractiva cartelera augura definirse por la vía rápida, tal es el caso del pleito que sostendrá Giovanni “Impacto” Straffon, quien tendrá como oponente a un férreo y experimentado Cecilio “Boga” Santos, combate pactado a ocho rounds en peso ligero. Roberto “Llantero” Acosta se medirá a Saúl “Fantasma” Gutierrez, ocho episodios en cuatro peso superpluma. Jimerr ‘Mortero’ Espinosa enfrentará a Luis Gerardo “Palomo” Pérez, en duelo acordado a seis giros en superligero. Prospecto Ucraniano Viktor Vykhrist regresa el 20 de Septiembre Entrevista exclusiva: JC Chavez Jr. (Parte 1)

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.