Entrevista exclusiva: JC Chavez Jr. (Parte 1) Por Hesiquio Balderas Julio César Chávez Jr. hoy vive una vida diferente. Se ve en forma y se queda en el gimnasio. Incluso cuando no lo vemos, hace ejercicio todos los días y busca reanudar su carrera luchando contra Mario Cazares el 25 de septiembre. Junior está en la búsqueda de conquistar un cinturón de campeonato más, incluso cuando las probabilidades están en su contra. “El hijo de la leyenda” habló en exclusiva con Fightnews.com. “Este será un Chávez Jr. diferente”, dijo. “Soy más madura ahora y estoy lista para brillar el 25 de septiembre. Esto es todo para mí. Quiero continuar mi carrera y volver a ser campeón del mundo, por eso tomé esta pelea contra Cazares. Mi papá no quería que peleara con él, pero si no puedo vencer a Mario, entonces ya no puedo vencer a nadie bueno. Cazares es una pelea difícil ”. Chávez Jr. continuó: “Estuve fuera pero seguí entrenando. Entreno todos los días, dos veces al día. La vida ha sido difícil. He sido indisciplinado muchas veces, pero ahora soy una persona diferente. La pelea del 25 de septiembre será a las 175. No hay mañana. “Mi objetivo es recuperar mi antiguo yo, trabajando todos los días. Seré como cuando peleé con Manfredo, Andy Lee, trabajando el jab. Estoy muy motivado. Quiero que la gente confíe en mí. Sé lo que quiere la gente y lo demostraré en la lucha contra Cazares. Ganaré por KO. “Solo para saludar a todos. Por favor compre la pelea en Superboletos.com y por favor mire mi pelea contra Cazares y mi padre contra Jorge “Travieso” Arce. ¡Tendrán una exhibición por tercera vez y será emocionante! ” Cubanos a la Conquista de México Joselito Velázquez en la vía rápida hacia el título mundial

