Joselito Velázquez en la vía rápida hacia el título mundial Por Hesiquio Balderas El invicto peso mosca Joselito Velázquez (13-0, 9 KOs) está en la vía rápida hacia un campeonato mundial. Luego de nueve meses fuera del ring, el ex olímpico mexicano venció a Brandon Gallardo (8-2-1, 3 KOs) por decisión unánime en diez asaltos el sábado pasado en la Ciudad de México. Se sintió un poco lento debido a la gran altura de la capital mexicana, pero dominó la pelea (98-92 3x) y ahora está listo para enfrentarse a los mejores de su división en 2021. “Me sentí bien, pero he estado fuera del ring durante nueve meses, pero fue una buena pelea y ahora estoy listo para enfrentarme a los mejores. Estoy en camino de convertirme en campeón mundial ”, dijo Velázquez, quien es entrenado por el miembro del Salón de la Fama Freddie Roach y dirigido por el dos veces manager del año Frank Espinoza. “Tenemos grandes planes para Joselito, quien lo hizo muy bien en su última pelea. Nos enfrentaríamos a los mejores en 2021. No tenemos ninguna duda de que Velázquez será campeón mundial ”, dijo Espinoza. Entrevista exclusiva: JC Chavez Jr. (Parte 1) Cazares: Voy a noquear a Chávez Jr.

