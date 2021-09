Prospecto Rene Girón regresará antes de fin de año. Por Hesiquio Balderas El futuro del peso ligero René Téllez Girón (16-1, 10 KOs) parece brillante. El peleador mexicano acaba de entregar una espectacular victoria por nocaut a través de un golpe letal al cuerpo contra Eduardo Garza en la cartelera de Valdez-Conciencao de la semana pasada. “Ese fue un gancho de izquierda perfecto al cuerpo”, dijo su manager Frank Espinoza a Fightnews.com®. El niño entrena duro y lucha duro. Mucha gente se dio cuenta y eso demuestra que este niño tiene las herramientas. Creo que será una amenaza para cualquiera entre 130-135 libras, lo mejor está por venir para Rene. Estamos muy cerca de luchar por un título. “Como todos los luchadores mexicanos, está comprometido, tiene las herramientas, es fuerte, golpeador duro, el paquete completo, llegará lejos”. Espinoza también nos actualizó sobre algunos de sus otros boxeadores. “Estoy hablando con Zanfer para poner a Joselito Velázquez en la cartelera Navarrete vs Joet, Raúl Curiel también peleará a fin de año. “Planeo mantener activos a todos mis combatientes, incluso en esta época de pandemia. Los tendré a todos peleando para cerrar el año con actividad y cerrar el 2021 con una explosión … ¡y con suerte comenzar 2022 con una explosión también! ” Riddick Bowe, de 53 años, regresa el 2 de octubre Resultados desde Argentina

