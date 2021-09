Riddick Bowe, de 53 años, regresa el 2 de octubre El ex campeón de peso pesado Riddick Bowe (43-1, 33 KOs) se enfrentará a la ex estrella de la NBA Lamar Odom en una pelea de exhibición el 2 de octubre en el James L. Knight Center en Miami, Florida. Bowe, de 53 años, peleó por última vez en 2008. Odom, de 41 años, destruyó recientemente al rapero Aaron Carter en una exhibición. También en la cartelera, el ex campeón mundial Paulie Malignaggi (36-8, 7 KOs) se enfrenta al TikToker Corey B. Prospecto Rene Girón regresará antes de fin de año.

