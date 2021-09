Pacquiao anuncia su candidatura presidencial La leyenda del boxeo Manny Pacquiao ha anunciado que se postulará para la presidencia de Filipinas. Declaración de Manny Pacquiao: “Acepto con valentía el desafío de postularme como presidente de Filipinas. Necesitamos progreso. Necesitamos vencer a la pobreza. Necesitamos que el gobierno sirva a nuestra gente con integridad, compasión y transparencia. El tiempo es ahora. Estoy listo para enfrentar el desafío del liderazgo ”. Las elecciones son en mayo 2022 Riddick Bowe, de 53 años, regresa el 2 de octubre

