Jason Moloney busca a Nonito Donaire Por Ray Wheatley – World of Boxing WBC # 2, WBO # 5, IBF # 5, WBA # 10 peso gallo Jason Moloney (22-2, 18 KOs) fue impresionante al anotar una decisión unánime en diez asaltos sobre Joshua Greer (22-3-2, 12 KOs) el mes pasado. en el Hard Rock Casino en Tulsa, Oklahoma. Ahora está persiguiendo otra oportunidad por el título mundial con la mirada puesta en el campeón del WBC, Nonito Donaire. “Estaba feliz con mi actuación contra Greer”, dijo Moloney a Fightnews.com®. “Es un boxeador duro y vino a ganar. Ambos teníamos todo que perder en esta pelea, y pensé que ambos demostramos eso en nuestras actuaciones. Sentí que los fanáticos tuvieron una gran pelea y al final del día de eso se trata. “Pensé que demostré en qué nivel estoy en mi última pelea, y ese es un nivel lo suficientemente bueno como para convertirme en campeón mundial. “Ahora estoy altamente clasificado en el mundo con el CMB y el IBO, así que dejaré que mi manager Tony Tolj y Top Rank den el siguiente paso por mí, pero estoy esperando hacerlo por tercera vez. afortunado en mi oportunidad por el título mundial. “No voy a rechazar ninguna pelea por el título mundial que se me presente, pero sé cómo están las cosas actualmente. Puede que tenga que esperar mi turno. Soy bueno con eso, solo quiero estar en peleas entretenidas y seguir mostrándole a la gente que tengo toda la capacidad para ser un campeón mundial. “Obviamente, una pelea con el actual campeón del CMB, Nonito Donaire, sería el sueño. Es una leyenda al final del día. Parece estar en curso de colisión con Casimero, pero si eso no sucede, pelearía con Donaire en un santiamén. Sería un honor compartir el ring con uno de los mejores de todos los tiempos ”. Canelo-Plant en PPV por Showtime Pacquiao anuncia su candidatura presidencial

