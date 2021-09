Canelo-Plant en PPV por Showtime Showtime dio un pequeño golpe al arrebatar el PPV Canelo-Plant del 6 de noviembre de las garras de la red rival FOX, que se esperaba que fuera el operador. “En uno de nuestros años más prolíficos hasta la fecha, Showtime ha realizado 17 eventos de boxeo en vivo en 2021 hasta ahora y varios más por venir. Sin embargo, nada más significativo que el 6 de noviembre ”, dijo Stephen Espinoza, presidente de Showtime Sports. “Estamos orgullosos de darle la bienvenida a Canelo Álvarez de regreso a Showtime, ahora como el boxeador número uno libra por libra y el mayor atractivo del deporte. También damos la bienvenida al invicto campeón mundial Caleb Plant a la red mientras ambos hombres persiguen un título mundial histórico e indiscutible en la pelea más esperada del año “. Usyk llega a Londres para su combate con Joshua Jason Moloney busca a Nonito Donaire

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.