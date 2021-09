Resultados desde Argentina El evento principal de diez asaltos vio al prospecto invicto Alejandro Luis Silva (17-0-1, 12 KOs) vencer por KO a Maico Sommariva (9-4, 8 KOs) para retener su título superwelter de Argentina (FAB). La primera ronda vio a ambos peleadores tener sus momentos en acalorados intercambios. La pelea dio un giro rápido en el segundo asalto cuando Silva derribó a Sommariva con un uppercut y un golpe al cuerpo que vio a Sommariva escupir su boquilla. Valientemente se puso de pie para superar la cuenta y la ronda terminó. Sommariva hizo una buena remontada en la tercera ronda sacudiendo temporalmente a Silva. Sin embargo, Silva terminó las cosas en la cuarta ronda con un golpe al cuerpo donde Sommariva volvió a escupir su boquilla pero superó la cuenta. El árbitro detuvo correctamente la pelea momentos después, ya que Sommariva no estaba en condiciones de continuar. El final oficial llegó a las 2:03 del cuarto round. La ex campeona mundial de múltiples divisiones Yesica Yolanda Bopp (36-2, 16 KOs) regresó al ring por primera vez en casi dos años perdiendo una decisión dividida ante la menos experimentada y joven Juliana Vanesa Basualdo (5-2). Los puntajes oficiales del combate de peso gallo de seis asaltos fueron 59-57.5 /59.5-56 para Basualdo y 59-55 para Bopp. Bopp fue campeona mundial de las 108 y 112 libras. Carlos Andres Tello y Sampson Lewkowicz promocionaron el evento con TyC Sports televisando. Prospecto Rene Girón regresará antes de fin de año. Hart derrota a Guy en Filadelfia

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.