Hart derrota a Guy en Filadelfia El dos veces retador al título súper mediano Jesse “Hard Work” Hart (27-3, 21 KOs) venció mediante una decisión unánime de ocho asaltos a Mike Guy (12-7-1, 5 KOs) el viernes por la noche en el 2300 Arena de Filadelfia. Parecía que Hart podría haber conseguido un paro con más agresión, pero estaba contento con una victoria por 80-72, 79-73, 79-73. El peso ligero Jabril Noble (2-0, 2 KOs) ganó por nocaut técnico en el cuarto asalto sobre David Boria (0-3). Paro del árbitro en: 24. El peso mediano Brendan O’Callaghan (2-0, 1 KO) anotó una decisión unánime en cuatro asaltos sobre el debutante profesional Davon Hall (0-1). Las puntuaciones fueron 40-35 3x. Pasillo abajo en la cuarta ronda. El peso welter Isaiah Johnson (2-0, 2 KOs) anotó un nocaut técnico en el tercer asalto sobre Leonidas Fowlkes (2-4, 0 KOs). Johnson aumentó su presión y consiguió la detención del árbitro. Eran las 2:15. El invicto peso súper gallo Romuel Cruz (6-0-1, 2 KOs) superó por puntos a Roberto Pucheta (10-20-2, 6 KOs) en seis asaltos. Las puntuaciones fueron 58-56 3x. El peso gallo Jerrod Miner (2-12-2, 1 KO) ganó una decisión mayoritaria de cuatro asaltos sobre el debutante profesional Josh Arrons. Las puntuaciones fueron 28-28, 39-27, 40-36. Miner rompió una racha de once derrotas consecutivas. El canal WBC LIVE está oficialmente al aire

