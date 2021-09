El canal WBC LIVE está oficialmente al aire El World Boxing Council (WBC) y VIVE Network han lanzado el tan esperado canal WBC LIVE Powered by VIVE, así como un nuevo conjunto de aplicaciones. El lanzamiento universal llega justo a tiempo para dos eventos de pago por evento en vivo que se transmitirán en 4K exclusivamente en el servicio recién creado. Míralo aquí: https://live.vivetv.network/ Pesaje The Big Belt Championship

