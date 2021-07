Prospecto de peso pesado Prenga regresa con KO en Colombia El prospecto de peso pesado Kristian Prenga (10-1, 10 KOs) de Albania regresó al ring con un nocaut en el primer asalto sobre el veterano boxeador local Samuel Miller (34-24, 30 KOs) de Colombia. Fue la primera pelea para Prenga desde 2018. Su esquina fue encabezada por su entrenador y ex destacado aficionado Don Somerville. Prenga no mostró signos de oxidación en el ring, estableciendo inmediatamente su dominio físico desde la campana de apertura. Una mano derecha recta muy dura entregada por Prenga envió a Miller estrellándose contra la lona donde fue contado. El tiempo oficial fue 1:35 del primer round. El combate se llevó a cabo el sábado por la mañana en el Polideportivo Luis Patrón Tolú, Sucre, Colombia donde hubo simpatizantes del Prenga que hicieron el viaje para apoyarlo. Prenga mantiene su porcentaje de victorias del 100% KO. Su única derrota por decisión disputada contra el luchador local que se vengó por nocaut. El imponente Prenga cincelado de 6’5 que es promovido por Lee Baxter parece ser un prospecto a tener en cuenta en el futuro cercano. Charlo-Castaño, empatan y no hay campeón unificado Mehry noquea a Zhang y conserva el titulo de crucero de la AMB en Belgica

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.