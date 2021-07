Mehry noquea a Zhang y conserva el titulo de crucero de la AMB en Belgica La noche del pasado sábado en el Stade Roi Baudouin en Bruselas, Bélgica, el campeón mundial de peso crucero de la AMB y favorito local Ryad Mehry (30-1, 25 KOs) retuvo su título con un nocaut técnico en el octavo asalto sobre el clasificado número 14 de la AMB Zhaoxin Zhang (10-2-1, 6 KOs) de China. Mehry estuvo al mando todo el tiempo, derribando a Zhang en el tercer round. En el octavo round, Mehry derribó a Zhang nuevamente con un enorme gancho de izquierda. Zhang volvió a ganar la cuenta, pero el árbitro dictaminó que no podía continuar. Completando la cartelera: Hovahannes Martirosyan (12-0) RTD 8 Renald Garrido (25-29-3) 10 rds Hovahannes gana el título vacante BeNeLux Super Light Antionie Vanackere (17-1-0) UD Nazri Rahimo (9-3-0) 10 rds Vanackere gana el título IBO Continental Super Light vacante Steve Eloundou Ntere (5-0) UD Zura Mekereshvili (16-30-1) 10 rds Ntere gana el título vacante de crucero de Bélgica Moahmmed El Maracouchi (28-2-0) UD Gary Abajyan (26-41-1-) 10 rds, título vacante IBO International Super Light Miko Khatachatryan (13-0) KO 3 Michael Pappoe (26-8-0) 10 rds, Khatachatryan gana el título vacante IBO International Super Feather Femke Hermans (12-3-0) KO 3 Luiza Davydova (5-3-0), 10 2mn rds Hermans gana el título vacante de la Supermedio Europeo de la UER Kevin Lele Sadjo (16-0) UD Javier Francisco Maciel (33-13-0) 8 rds Sohaib El Sialiti (7-0) UD Ivan Njegac (12-18-0) 6 rds superligeros Samuel Kadje (15-1) KO 3 Vukasin Obradovic (6-17-1) 6ro pesos crucero Youri Kayembre Kalenga (27-6-0) KO 1 Mikheil Khutsishvili (31-44-6) 6 rds pesos crucero Dominik Harawankowski (5-0) UD Giorgi Gachechiladze (16-39-1) 4 rds pesos ligeros Bruno Jacobs (3-0) UD Danijel Kruljec (0-3-0) 4 rds pesos semipesados Prospecto de peso pesado Prenga regresa con KO en Colombia Arbitro Panameño Afu por la historia en Charlo-Castaño este sábado

