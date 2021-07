Charlo-Castaño, empatan y no hay campeón unificado En un choque por el campeonato mundial indiscutible de las 154 libras, el campeón del WBC / AMB / FIB Jermell Charlo (34-1-1, 18 KOs) y el campeón de la OMB Brian Castaño (17-0-2, 12 KOs) lucharon a doce rounds. en un cerrado combate el sábado por la noche en el AT&T Center en San Antonio, Texas. Charlo sorprendió a Castaño en el segundo round, pero Castaño presionó mucho a Charlo y, a menudo, lo superó. Charlo lastimó a Castaño en el decimo round y cerró con fuerza. Los puntajes fueron 114-113 Castaño, 117-111 Charlo. 114-114 empate. No hubo campeón indiscutible. Actualización de puntuación: Steve Weisfeld (114-113 Castaño) le dio a Charlo 10-8 en la décima ronda. Nelson Vázquez (117-111 Charlo) solo le dio a Castaño tres asaltos. Tim Cheatham lo tenía 114-114. Los tres le dieron a Charlo las últimas tres rondas. Según CompuBox, Charlo conectó 151 de 533 (28,3%) golpes en la pelea contra los 173 de 586 de Castaño (29,5%). Castaño tenía una gran ventaja en golpes de poder, conectando 164 de 400 (41%) a los 98 de 246 de Charlo (39,8%), mientras que Charlo tenía un margen significativo en los golpes, conectando 53 de 287 (18,5%) a los 9 de 186 de Castaño ( 4,8%). Prospecto de peso pesado Prenga regresa con KO en Colombia

