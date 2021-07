Charlo y Castaño reclaman la victoria El campeón mundial de peso súper welter del WBC, AMB, la FIB, Jermell Charlo, y su homólogo de la OMB, Brian Castaño, se adjudicaron la victoria después de su pelea para coronar al primer campeón indiscutible de las 154 libras en la era de los cuatro cinturones el sábado por la noche en San Antonio, Texas. Jermell Charlo: “ Gané esta pelea. Lo lastimé mucho más de lo que él me hizo a mí. Castaño es un verdadero guerrero. Pero mi poder es serio en esta división de peso … lanzó un montón de golpes. Mis habilidades, mi habilidad y mi poder, sentí que gané esta pelea y merezco irme a casa sin disputa ”. Brian Castaño: “Gané la pelea. Hubo algunas rondas en las que me pegó y me pegó fuerte. Pero gané esta pelea … Me lastimé en el décimo asalto y tuve que recuperarme. Lo mismo con el comienzo de la undécima ronda. Pero hice lo suficiente para ganar esta pelea. Espero tener la revancha. Es un gran boxeador. Necesito la revancha “. Charlo-Castaño, empatan y no hay campeón unificado

