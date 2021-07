Tszyu: Puedo vencer a Castaño Por Ray Wheatley – World of Boxing El peso mediano ligero # 1 de la OMB, Tim Tszyu, fue un pendiente observador de la pelea de unificación del título de las 154 libras entre Jermell Charlo y Brian Castaño, y espera que el campeón de la OMB, Castaño, defienda el título contra él más adelante en 2021. “Pensé que ganó Castaño, pero esa pelea ya terminó y sé que tengo el estilo para vencerlo. Como dije, estoy listo cuando él lo esté y creo que lo detendré, está hecho a medida para mí ”, le dijo Tszyu al comentarista Ben Damon. “En cuanto a Charlo, honestamente no sé si lo volveremos a ver en el peso súper welter. Es un gran riesgo que vuelva a perder, así que quizás sea mejor que salga de la división “. Dos peleas por el título mundial en RD el miércoles Charlo y Castaño reclaman la victoria

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.