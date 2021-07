Dos peleas por el título mundial en RD el miércoles Por Robert Coster El principal promotor de República Dominicana, Shuan Boxing Promotion, presentará dos combates por el título mundial interino de la AMB el próximo miércoles en el Pabellón de Voleibol, Centro Olímpico en Santo Domingo. En el evento principal el campeón interino superligero de la AMB Alberto Puello (18-0, 10 KOs) defiende su título ante Jesús Antonio Rubio (13-3-1, 7 KOs) de México. La segunda pelea por el título presenta a Erick “Mini-Pacman” Rosa (3-0, 1 KO) frente al visitante Peruano Ricardo Astuvilca (21-0, 5 KOs) por el cinturón vacante de peso mínimo interino de la AMB. Otros combates en la cartelera: Lenin Castillo (20-3-1) vs Ronald González (8-0), peso semipesado Alexis García (10-0) vs Francisco Silvens (23-2), peso pesado Angel Cruz Johnson (3-0) vs Julio De Jesus (27-2), peso superwélter Héctor Luis García (12-0) vs Miguel Mateos Moreno (11-2), peso pluma Enesbadi Begue (debut) vs Reinaldo González (16-4) peso semipesado Felix Parada (debut) vs Orlando Estrella (2-4) de peso pesado. Promotor: Shuan Boxing Promotions

Lugar: Pabellón de Voleibol, Centro Olímpico, Santo Domingo

TV: DNSport y Canal de Boxeo Shuan. Round 12 con Mauricio Sulaiman: Las actividades del WBC alrededor de una pelea Tszyu: Puedo vencer a Castaño

