Prograis-Zepeda listo para el 26 de noviembre en Carson Todo está listo para el evento de PPV del 26 de noviembre encabezado por el gran choque por el título superligero del CMB entre el clasificado número 1 del WBC José "Chon" Zepeda (35-2, 27 KOs) y el clasificado n.º 2 Regis 'Rougarou' Prograis (27- 1, 23 KOs) de "The War Grounds", también conocido como Dignity Health Sports Park en Carson, California, en las afueras de Los Ángeles. La alineación incluye a Ray "Boom Boom" Mancini, Marco Antonio Barrera, Raúl "El Diamante" Márquez, Cynthia Conte, Corey Erdman, Ernesto Amador y Mike Rodríguez. El PPV es presentado y produc Probabilidades de los resultados del boxeo para el fin de semana Inicio la 60.ª Convención Anual del WBC en Acapulco

