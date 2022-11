Inicio la 60.ª Convención Anual del WBC en Acapulco Por Boxing Bob Newman La 60ª convención anual del CMB se inauguró oficialmente hoy en el complejo hotelero Palacio Mundo Imperial en Acapulco, México. Como ha sido tradición. Era grande, audaz y lleno de personalidades. Sin embargo, una cosa que no fue tan grande fue un día completo con la junta de gobernadores del CMB. Más bien, un panel mucho más pequeño compuesto por el presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, las más grandes leyendas del ring masculino y femenino de México, Julio César Chávez y Jackie Nava, así como la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Piñeda, y otros dignatarios. El presidente Sulaiman dio la bienvenida a la delegación a Acapulco, lugar de algunas de sus vacaciones familiares juveniles. El ex campeón de peso welter del CMB, Shawn Porter, subió al escenario y habló sobre lo que significa ser un campeón del CMB. Habló de haber estado en una convención anterior donde todos los campeones fueron bienvenidos al escenario para posar para las fotos. Inicialmente no se unió a la congregación porque nunca fue campeón del Consejo. Cuando persistieron los llamados para que subiera al escenario, recordó unirse a regañadientes a sus compañeros de lucha, pero sintiendo que no pertenecía. Continuó haciendo campaña y finalmente ganó el título de peso welter del CMB, cumpliendo su sueño de usar el cinturón verde y dorado. A continuación, el joven Bridger Walker, ganador del año pasado del premio al Hombre más Valiente del Mundo del WBC, fue llamado al escenario donde él y el presidente Sulaiman dieron la bienvenida al ganador de este año: Dunia Sibomana, de 14 años. Sibomana, nativo de la República Democrática del Congo, sobrevivió a un ataque salvaje cuando tenía seis años por parte de una banda de chimpancés salvajes. A pesar de la brutal mutilación de su rostro, en realidad fue uno de los afortunados, ya que sobrevivió. Varios otros miembros de su familia fueron asesinados. Ha sido adoptado por una familia en el estado de Nueva York, es un destacado luchador escolar y se está adaptando bien a su nuevo entorno. Se ha sometido a numerosas cirugías reconstructivas, pero todavía tiene cicatrices horrendas y desfiguración en la cara. Su compatriota de la República Democrática del Congo y actual campeón de peso crucero del CMB Ilunga Makabu le entregó a Sibomana un cinturón WBC conmemorativo y tanto él como Bridger Walker recibieron medallas en honor a su valentía. En lo que se ha convertido en la pieza central de todas las ceremonias de apertura de la convención del CMB, se llevó a cabo el desfile de las banderas de las naciones de la confederación. La procesión estuvo acompañada por una banda militar mexicana. Una de las banderas era la de Ucrania. Esto proporcionó un paso conmovedor por parte del presidente Sulaiman para presentar un video que muestra a los campeones ucranianos haciendo su parte para defender a su país en la guerra contra Rusia. Imágenes de la memorable convención en Kyiv, Ucrania, intercaladas a lo largo del video. La luchadora Alina Shaternikova pronunció un discurso desgarrador sobre el costo devastador que esta guerra ha cobrado a todos los ucranianos, pero también aseguró que la fuerza y ​​​​la determinación de Ucrania prevalecerán al final. Un coro de niños local cantó el tema adoptado del WBC: “We Are The World”. Hace 10 años, en la 50.ª convención del CMB en Cancún, la leyenda del ring Muhammad Ali fue coronado Rey del Boxeo. Este año, con su retiro, el ícono mexicano y la primera campeona femenina del CMB, Jackie Nava, fue coronada Reina del Boxeo. A ella se unió en el escenario la ex enemiga Mariana Barbie Juárez y la multitud de campeonas que estaban presentes. El legendario periodista panameño de boxeo Juan Carlos Tapia fue reconocido por su labor en la puesta en marcha de un fondo de retiro para excombatientes panameños. El Dr. Luis Ibarra, ex miembro del consejo asesor médico del WBC, también fue reconocido por sus años de servicio. Para cerrar la ceremonia de apertura, así como la sesión de la mañana, todos los campeones asistentes fueron invitados al escenario para una gran sesión de fotos. Después de una pausa para el almuerzo, se llevaron a cabo dos sesiones: el seminario de oficiales de ring y el seminario médico. Los oficiales del ring estuvieron integrados por el juez David Sutherland, el árbitro Lupe Guerra, el árbitro Héctor Afu y el juez Joel Scobe. La junta médica del Dr. Paul Wallace, el Dr. Ricardo Montreal, el Dr. Peter Ngatane, el Dr. Arthif Daniel, el Dr. Davide Bianchi, la Dra. Beatrix Raudseuz, el Dr. Gerardo Landaverde discutieron temas como las atletas transgénero, el boxeo femenino y la idea de ir a rondas de 3 minutos y peleas de 12 rondas. Con respecto a los atletas transgénero, se han formado muchos estudios y comités en todos los niveles de la autoridad deportiva: amateur, profesional e internacional. La junta opinó colectivamente que, si bien las boxeadoras podían competir físicamente en rondas de 3 minutos y peleas de 12 rondas, la pregunta era: ¿deberían hacerlo? Por ahora parece que, al menos con la junta asesora médica del CMB, la respuesta es: no. Esto se basa en innumerables estudios que involucran tasas de recuperación, hormonas y ciclos menstruales, etc. También se consideró que el ímpetu para que las luchadoras quisieran pelear más tiempo era su tasa de pago. No se les pagará a una tasa proporcional a los hombres si luchan menos. Con respecto a los boxeadores transgénero, especialmente los transgéneros de hombre a mujer, no hay estudios que muestren un campo de juego nivelado que enfrente a un luchador que nació como hombre, peleando contra una luchadora nacida como mujer. Prograis-Zepeda listo para el 26 de noviembre en Carson Fenech se convierte en campeón de 4 divisiones después de 31 años de espera Like this: Like Loading...

