Fenech se convierte en campeón de 4 divisiones después de 31 años de espera Por Boxing Bob Newman En el banquete de apertura de la 60ª convención anual del WBC, Jeff Fenech, el “Trueno de Down Under”, recibió un cinturón del WBC por el campeonato de peso superpluma que muchos sintieron que debería haber ganado hace 31 años. Y en su debut en Estados Unidos, Fenech desafió al entonces campeón Azumah Nelson por lo que habría sido un título mundial en su cuarta categoría de peso. La mayoría de los observadores de todo el mundo, incluido el equipo de comentaristas de Showtime, sintieron que la victoria de Fenech era una conclusión inevitable. Los jueces oficiales, sin embargo, tuvieron un empate dividido en tres partes. Fenech nunca volvió a ser el mismo peleador después de eso, perdiendo ante Nelson por nocaut técnico en la tan esperada revancha, así como ante el ex campeón de peso pluma Calvin Grove y el campeón de peso ligero Philip Holiday, todos por detención. El presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, convocó a un panel especial de jueces. La pelea fue vista y puntuada de nuevo, por unanimidad de Fenech. Para presentar el cinturón estuvieron presentes los legendarios campeones Roberto Durán, Julio César Chávez y Miguel Cotto. Inicio la 60.ª Convención Anual del WBC en Acapulco Conlan-Guerfi ​​10 de diciembre en Belfast Like this: Like Loading...

