Conlan-Guerfi ​​10 de diciembre en Belfast El contendiente de peso pluma Michael "Mick" Conlan (17-1, 8 KOs) regresa contra el ex campeón europeo Karim Guerfi ​​(31-6, 9 KOs) el 10 de diciembre en The SSE Arena en Belfast, Irlanda del Norte. Conlan-Guerfi ​​y las peleas preliminares se transmitirán en vivo y exclusivamente en los EE. UU. por ESPN+. La tarjeta precede a la transmisión de ESPN+ el mismo día desde el Madison Square Garden con el evento principal de peso welter junior entre el ex rey de peso ligero Teofimo López y el ex campeón mundial de dos pesos José "Sniper" Pedraza. Los destacados de la cartelera incluyen un trío de prospectos invictos firmados por Top Rank: el peso mediano junior Kieran Molloy (3-0, 2 KO) y el peso pluma Kurt Walker (4-0, 1 KO) verán acción en seis asaltos, mientras que el peso welter en ascenso Paddy Donovan (9-0, 6 KOs) apunta a su tercera victoria del año en ocho asaltos.

