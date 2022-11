Sunny Edwards critica a JC Martínez El campeón de peso mosca de la FIB, Sunny Edwards, insiste en que Julio César Martínez merecía ser despojado de su título del CMB en el momento en que se alejó de su pelea de unificación. Edwards y Martínez estaban en negociaciones profundas para organizar una pelea de unificación de la FIB/CMB en México el mes pasado, pero Martínez accedió a enfrentar a su retador obligatorio McWilliams Arroyo en diciembre. Edwards ahora defenderá su cinturón contra el ex campeón de las 108 libras Félix Alvarado el viernes por la noche en el Utilita Arena en Sheffield, Inglaterra. “Martínez no es un rival mío, es un títere”, dijo Edwards. “Lo vi como un trabajo fácil, pero estaba tratando de venderlo como mi pelea más difícil hasta la fecha. El título del WBC debería estar vacante, y debería estar en juego para Alvarado y para mí el 11 de noviembre. Martínez estaba pagando dinero por hacerse a un lado, a un retador obligatorio vencido, y luego se retiró de la pelea. “Quienquiera que esté asesorando a Martínez le ha dicho que se mantenga a un millón de millas de Sunny Edwards. Me ha evitado como a la peste. Y, para mí, Martínez está acabado en la división ahora”. Edwards ahora quiere conseguir una gran pelea con Jesse “Bam” Rodríguez en 2023, quien regresa a la división de peso mosca después de tener el título de peso súper mosca del CMB. Conlan-Guerfi ​​10 de diciembre en Belfast Yerbossynuly en coma en Hennepin Like this: Like Loading...

