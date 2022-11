Probabilidades de los resultados del boxeo para el fin de semana El campeón de peso mediano de la OMB, Janibek “Qazaq Style” Alimkhanuly, es un gran favorito 20:1 para retener su título contra el retador Denzel Bentley en la transmisión de ESPN+ del sábado desde el Pearl Concert Theatre en Palms Casino Resort en Las Vegas. La co-estelar entre el peso mínimo femenino de la AMB Seniesa “Super Bad” Estrada y Jazmin Gala Villarino tiene probabilidades aún más altas. Estrada es un favorito 35:1. El invicto superligero Montana Love es el favorito 6:1 para derrotar a Steve Spark el sábado en DAZN desde el Rocket Mortgage FieldHouse en el centro de Cleveland, Ohio. El viernes, el campeón de peso mosca de la FIB, Sunny Edwards, es favorito 7:1 sobre el ex campeón de las 108 libras, Félix Alvarado, en FITE desde el Utilita Arena en Sheffield, Inglaterra. Prograis-Zepeda listo para el 26 de noviembre en Carson Like this: Like Loading...

