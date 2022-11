El WBC busca eliminar la confrontación en el pesaje El WBC tiene como objetivo difundir y eliminar el veneno y la bilis de los pesajes y las miradas hacia abajo, algunos de los cuales se están desbordando por la tensión y transformándose en una confrontación tangible y directa. En la Convención Mundial de Boxeo 60 en el Hotel Palacio Mundo Imperial de Acapulco, el presidente Mauricio Sulaimán dijo: “Ciertamente es un problema porque va en contra del Código de Ética. Por eso invitamos a los Promotores, managers, entrenadores y en especial a los boxeadores a que respeten y acaten el juego limpio, porque esto puede convertirse en una situación muy peligrosa. “En realidad, esto no es de lo que se trata el boxeo y vamos a seguir luchando por el juego limpio”. Ya se está realizando un estudio y las opciones para enmiendas de sentido común serán discutidas por la Convención WBC con miras a recomendaciones prácticas, que se determinarán durante los próximos días. Probabilidades de los resultados del boxeo para el fin de semana Like this: Like Loading...

