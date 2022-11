Información de la 60.ª convención anual del WBC en Acapulco



Reporte/Fotos por Boxing Bob Newman El día 2 de la 60.ª convención anual del WBC estuvo repleto de presentaciones, campeones en la casa y la reunión de calificaciones siempre popular y nunca aburrida. El campeón de las Américas continentales del CMB, Serhii Bohachuk, se dirigió al panel y les agradeció el apoyo interior a Ucrania y los combatientes ucranianos. Marcos Arienti y Eunice Rendon brindaron una breve charla sobre el programa “No tires la toalla”, que trabaja con la población carcelaria. Luego se reprodujo el segmento de video “In Memoriam” para rendir homenaje a aquellos en el boxeo que se perdieron en el último año. Andrew Kluger presentó su aplicación de software Conexión Facíl que se puede utilizar para buscar luchadores (activos o retirados), sus registros médicos, contactos de emergencia, etc. Guillermina Lamas presentó a la delegación a Emergency Response International, un equipo de vuelos de emergencia médica que trabaja con Conexión Facíl para proporcionar transporte aéreo médico de emergencia GRATUITO a los combatientes afectados. Eunice Hernánded Cruz brindó información tecnológica sobre el uso real de varias facetas de la aplicación Conexión Facíl. William Boodhoo presentó su informe sobre protocolos de seguridad inmediatamente después de la presentación de Conexión Facíl. Esto incluyó la pérdida de peso y otros protocolos de seguridad antes y después de la pelea. Malte Müller de la división femenina del CMB dirigió un panel de preguntas y respuestas de luchadoras, árbitros y administradoras. Se discutieron los temas en curso de las mujeres que pelean rondas de 3 minutos y peleas por el título de 12 rondas, también se abordaron los atletas transgénero. La mayoría de las luchadoras están de acuerdo con pelear más y en más rondas. En cuanto a los atletas transgénero (de hombre a mujer), ningún luchador nacido en el sexo femenino está interesado en boxear con un atleta nacido en el sexo masculino. Müller luego pasó a las clasificaciones/obligatorios femeninos. La campeona de plata de peso súper mediano Shadasia Green presionó personalmente para desafiar al campeón indiscutible Franchon Crews. Es posible que se requiera una eliminatoria final ya que Crews ya tiene programada una defensa voluntaria. El entrenador superior recientemente retirado, Abel Sánchez, y el actual campeón de peso crucero del WBC, Ilunga Makabu, recibieron pasteles para sus cumpleaños. Rachel Donaire, esposa de Nonito Donaire, fue honrada por sus contribuciones al deporte. Una obra de arte especial que representa al difunto presidente del CMB, José Sulaimán, fue entregada a su hijo, el actual presidente del WBC, Mauricio Sulaimán. El legendario agente, escritor, promotor, asesor y todoterreno del boxeo, Don Majeski, recibió un premio a la trayectoria. Con eso, se tomó un breve descanso y luego los engranajes cambiaron al segmento candente de cada convención… las clasificaciones masculinas. Peso pesado: Zhan Kossobutskiy, que anteriormente ocupaba el puesto n.° 9, y Otto Wallin, n.° 8, intercambiaron lugares con Kossobutskiy, ahora en el puesto 8, y Wallin, ahora en el puesto 9. Hubo una breve interrupción en los procedimientos cuando la junta de gobernadores del CMB resolvió NO sancionar peleas ni peleadores de Rusia y Bielorrusia debido a la guerra en curso entre Rusia y Ucrania. Bridgerweight: Elvis García fue restablecido en el puesto 15 después de haber sido eliminado por una violación de sustancias. Peso crucero: #11 Ryan Rozicki pasó al #9. Yunier Dorticos volvió a entrar en el puesto 10. Peso semipesado: Sin movimiento Supermediano: el n.° 10 Carlos Góngora pasó al n.° 9 y William Scull cae del n.° 9 al n.° 10. Peso mediano: Sin movimiento Peso súper welter: Charles Cornwell se mueve al #5 y Serhii Bohachuk se mueve al #6. Peso welter: anteriormente el # 5 Conor Benn ha sido eliminado debido a la violación del Programa de Boxeo Limpio del CMB.

Actualmente tampoco tiene licencia en Gran Bretaña. Por el momento, permanecerá sin clasificar hasta que se resuelvan sus problemas legales. No hay movimiento de lo contrario. Superligero: #1 Jose Zelda y #2 Regis Prograis se enfrentarán en dos semanas por el título vacante. Esos dos primeros lugares quedarán vacantes y otros cambiarán debido al desgaste. De lo contrario, no hay movimiento. Ligero: Edwin de Los Santos sube al puesto #11. Superpluma: Sin movimiento. Peso pluma: Sin movimiento Supergallo: #6 Ra’eese Aleem pasó al #5. Peso gallo: si Naoya Inoue se unifica y sube de peso como ha indicado, el #1 Jason Moloney se enfrentará al #2 Nonito Donaire por el título vacante en 2023. Tanto Donaire como Moloney presionaron para esa pelea. Supermosca: Sin movimiento. Peso mosca: #9 Cristofer Rosales pasa al #6. Peso minimosca: sin movimiento Peso Paja: Luis Castillo pasó del #6 al #5 Después de este largo día de reuniones y presentaciones, se ofreció un recorrido por el Acapulco antiguo, incluyendo la zona de clavados que se hizo famosa en los años 70, al menos en las antologías deportivas de la televisión estadounidense, como Wide World of Sports de ABC. La OMB cerca de declarar vacante el título welter femenino El WBC busca eliminar la confrontación en el pesaje Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.