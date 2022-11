La OMB cerca de declarar vacante el título welter femenino El Comité de Campeonato de la OMB ha enviado una carta al campo de la campeona indiscutible de peso welter femenino Jessica McCaskill pidiéndoles que “demuestren causa” dentro de los próximos diez días sobre por qué el campeonato de peso welter femenino de la OMB no debería declararse vacante después de la derrota de McCaskill ante Chantelle Cameron en una pelea por el título de peso welter junior. El choque McCaskill-Cameron fue sancionado por la OMB con la condición de que 1) si McCaskill ganaba, tendría diez días después de la pelea para determinar qué cinturón (140 o 147 libras) conservaría; y 2) si McCaskill perdiera su título de peso welter de la OMB, sería declarada vacante. Estas condiciones fueron acordadas y aceptadas por Matchroom Boxing. Conferencia de prensa final Edwards-Alvarado en Sheffield Información de la 60.ª convención anual del WBC en Acapulco Like this: Like Loading...

