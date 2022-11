Conferencia de prensa final Edwards-Alvarado en Sheffield El campeón de peso mosca de la FIB Sunny “Showtime” Edwards y el retador obligatorio Félix Alvarado, un ex campeón mundial de 108 libras, se enfrentaron en la conferencia de prensa final para su enfrentamiento el viernes en el Utilita Arena en Sheffield, Inglaterra. La pelea se transmitirá por FITE. Sunny Edwards: “Alvarado es un gran campeón del peso inferior, pero realmente creo que superé su nivel, creo que estoy en el nivel de élite. Descubriremos si esta será mi pelea más dura. He tenido peleas ‘duras’, pero he hecho que no se vean así”. Félix Alvarado: “Los oponentes con los que ha peleado Sunny son diferentes a mí y el viernes lo descubrirá”. Resultados finales de los rankings del WBC desde Acapulco La OMB cerca de declarar vacante el título welter femenino Like this: Like Loading...

