Resultados finales de los rankings del WBC desde Acapulco Reporte/Fotos por Boxing Bob Newman El miembro de la Junta del WBC, Simon Block, comenzó con la canción “Never Give Up”. Esa canción fue grabada y producida en los famosos estudios Abbey Road. La canción será producida y vendida, y las ganancias se destinarán a la construcción de un hogar de descanso para boxeadores en el Reino Unido. Tony Gonzalez y Vonda Carson aceptaron un premio para Don King, quien no pudo asistir a esta convención. John H. Stracy, el primer campeón mundial del CMB coronado bajo la presidencia del difunto José Sulaimán en 1975, habló sobre ser miembro de la familia del CMB y el privilegio y la alegría de asistir a la convención del CMB todos los años. Un panel del campeón de múltiples divisiones Nonito Donaire y el ex agente de la DEA Rocky Herron, realizaron una sesión de preguntas y respuestas sobre el Programa de Boxeo Limpio del WBC. Donaire habló desde el punto de vista del boxeador, mientras que Herron habló desde la perspectiva de la aplicación de la ley y de un padre. Un panel de 6 personas discutió el estado del boxeo amateur, el hecho de que el deporte estará fuera de los Juegos Olímpicos después de los juegos de París 2024 y cómo mejorar el deporte a nivel amateur. El programa de aficionados del CMB está haciendo su parte para elevar y mejorar todos los aspectos del deporte a través de la financiación, la formación y la investigación. Joel Campuzano de Chicago Tyson Lee-presidente del boxeo de Estados Unidos, Monroy González de Tijuana, Luciano Planos Otero y Sergio Márquez opinaron sobre los males actuales del deporte a nivel amateur. El presidente del WBC, Mauricio Sulaiman, también elogió a “The Jab” – Escuela Mexicana de Boxeo. El siguiente fue un panel que representaba a Powerhandz, un equipo de rendimiento, tecnología y rehabilitación. El director ejecutivo Danyel Surrency Jones, la campeona femenina de peso pesado del CMB, Hannah Gabriel, el entrenador Abel Sánchez, el Dr. Alexander, el Dr. Monreal, Darnell Jones y la campeona interina Super Fly del CMB, Sonia Osorio, se sentaron en el panel. Cada uno de ellos expresó sus pensamientos sobre el impacto de la tecnología en el rendimiento y la rehabilitación de los boxeadores y cómo el WBC se ha aliado con Powerhandz. El WBC Cares informó sobre su visita a un orfanato ayer. El siguiente paso fue la segunda joya de la corona de la convención del CMB, la reunión obligatoria de retadores. Peso pesado: Andy Ruiz y Deontay Wilder han recibido la orden de pelear por la eliminatoria final para determinar el mandatorio de Tyson Fury. Bridgerweight: el campeón Oscar Rivas está programado para defender contra Lukasz Rozanski. Se ha ordenado que una eliminatoria final entre el campeón de plata Alen Babic y Ryad Merhy sea la segunda obligatoria de Rivas. Peso crucero: el campeón Ilunga Makabu tiene una defensa voluntaria, luego debe hacer su defensa obligatoria contra Noel Mikaelyn. Thabiso Mchunu debe luchar contra Badou Jack y una eliminatoria final para el próximo mandato. Peso semipesado: Artur Beterbiev tiene un primer combate de título obligatorio de la OMB contra Anthony Yarde. Su mandato WBC será el próximo. Peso súper mediano: el campeón interino del CMB, David Benavidez, se defiende contra Caleb Plant, probablemente en marzo. El ganador Benavidez-Plant será nombrado como el obligatorio. Peso mediano: el campeón interino del CMB, Carlos Adame, tomó el micrófono y presionó para que el campeón Jermall Charlo fuera obligatorio. Peso súper welter: Sampson Lewkowicz se quedó perplejo porque su campeón interino del CMB, Sebastian Fundora, es mandatorio para enfrentar el campeón indiscutido Jermall Charlo después de su mandato de la OMB, Tim Tszyu. Mientras tanto, Fundora defenderá contra el campeón de plata Tony Harrison. El ganador de esa pelea será el retador del WBC obligatorio. Peso welter: Dado que la pelea de unificación entre Spence y Crawford nunca se materializó, el mandato del CMB será Keith Thurman. Súper Ligero: José Carlos Ramírez será el primer obligatorio para el ganador del título vacante entre Regis Prograis y José Zepeda. Peso ligero: el campeón Devin Haney probablemente peleará contra Vasyl Lomachenko. Eso aún no se ha finalizado, pero Bill Haney y Top Rank confirmaron que la pelea se llevará a cabo. A partir de ahora, no hay un retador obligatorio del CMB. Superpluma: el campeón de plata O’Shaquie Foster peleará contra Rey Vargas (actual campeón de peso pluma del WBC) por el título vacante. El ganador afrontará su primer mandato en Rocky Hernandez. Peso pluma: Después de competir por el título vacante de peso súper pluma del CMB, el campeón Vargas tiene que decidir en qué peso hará la campaña. El campeón unificado de Super Bantam, Stephen Fulton, solicitó ascender y pelear por el título interino de peso pluma del CMB. Supergallo: se ordenó una eliminatoria final entre Luis Nery y Azat Hovhannisyan. Peso gallo: Naoya Inoue intentará volverse indiscutible en diciembre frente al campeón de la OMB, Paul Butler. Si Inoue se unifica y luego deja vacante, Jason Moloney y Nonito Donaire disputarán el título vacante. Supermosca: Román “Chocolatito” González y Juan Francisco Estrada vendrán por el título vacante. Andrew Moloney y Pedro Guevara competirán por convertirse en el primer obligatorio. Peso mosca: ¡Julio César Martínez defenderá contra el # 1 Angel Ayala ya que su revancha con McWilliams Arroyo ha sido pospuesta seis veces! Peso minimosca: Kenshiro Teraji debe defender contra Hekkie Budler obligatorio. Peso paja: el campeón Panya Pradabsri esperará al ganador de una eliminatoria final con Luis Castillo y Ayanda Ndulani. Roland Jankelson recibió un premio a la trayectoria. Charlie Giles también recibió un premio a la trayectoria. Conferencia de prensa final Edwards-Alvarado en Sheffield Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.