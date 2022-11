Lista la noche de boxeo en Convencion 60 del WBC en Acapulco Jonathan “Perita” Escobedo y Misael Cabrera se declararon listos para cerrar las actividades de la 60 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo con una función que fue destacada por Mauricio Sulaimán, presidente del WBC quien resaltó todo el trabajo que se hace para lograr una velada como la que se realizará este viernes. El Salón A5-AB Expo Mundo Imperial fue el sitio donde se realizó la última conferencia de prensa de la velada que se realizará en la Arena GNP Seguros, la cual van a presentar Round Zero, Borizteca Boxing, No Boxing No Life y NPJB Promotions, misma que será transmitida por Triller Fight Club. Mauricio Sulaimán aseguró que el sueño de muchos peleadores es estar en una función del WBC y los pugilistas que verán acción deben estar contentos y orgullos, dispuestos a demostrar por qué se fijaron en ellos para ser parte de la velada que cerrará las actividades de la 60 Convención Anual. “Ustedes se subirán al ring de un escenario espectacular. Es el sueño de cualquier peleador estar en una función oficial del WBC y vienen a ganar, ya con estar aquí son campeones y tiene que demostrarlo. Hay boxeadores de varios países, es un orgullo tenerlos en una función internacional de estas características”, dijo Sulaimán Saldívar. Dos pilares importantes para la realización de esta función son Eddy Reynoso, entrenador y titular de No Boxing No Life, y Ernesto Amador, CEO de No Puedes Jugar Boxeo, quienes han entregado su vida al deporte de los puños, lo que reconoció el presidente del CMB. “Es el inicio de una aventura nueva, personas que le han entregado al deporte durante muchos años su pasión, trabajo, su sudor. Tener a Ernesto Amador, un gran líder, gran persona, a Eddy Reynoso, el gran entrenador que ya es leyenda y le falta mucho, tener el apoyo de ellos. Tener boxeo es maravilloso, una nueva ventana para disfrutar nuestro deporte, tener promotores juntos, eso habla de la dimensión, de la importancia”, dijo Mauricio Sulaimán, que también resaltó la presencia del pugilismo femenil con María “Polvorita” Salinas (25-8-5). Ernesto Amador, por su parte, agradeció a David Tetreault, quien preside Triller Fight Club, la plataforma que permitirá que en diversos países del mundo se pueda ver la velada internacional en el cierre de actividades de la Convención Anual del WBC. El pleito estelar de la función será entre la “Perita” Escobedo (10-3-1, 4 KOs) y Cabrera (12-1, 9 KOs), quienes disputarán el título Internacional ligero del WBC, Jonathan quien llega con una racha de dos victorias y ante un rival con ánimos de revancha, luego de perder su paso invicto en el profesionalismo en junio. “Gracias a todos, vengo listo, preparado y enfocado. Tengo mucho tiempo preparándome, he estado en el gimnasio, vengo por la victoria y con el favor de Dios que así sea”, dijo Misael en su turno al micrófono. La Perita Escobedo, en tanto, agradeció a quienes hacen posible la pelea, “venimos con todo y primero Dios a ganar. Quiero darle las gracias a mi rival por darme la oportunidad de pelear con él, venimos con todo y por la victoria”. Respecto al pugilismo femenil, María “Polvorita” Salinas (25-8-5) será parte de la velada ante Esmeralda “Pelusa” Gaona (7-4-1), que llega dispuesta a la guerra y a dejar un buen sabor de boca. “Estoy muy contenta de estar en este evento de gran magnitud, gracias por esta gran oportunidad de estar aquí, compartir cartelera con compañeros con el mismo objetivo, nos preparamos al 100 para dar una buena pelea y que el público se lleve un buen sabor de boca”. Este jueves sera la ceremonia de pesaje y así declararse listos para la función del viernes, en el marco de la 60 Convención Anual del CMB. Resultados finales de los rankings del WBC desde Acapulco Like this: Like Loading...

