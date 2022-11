Prograis vence a Zepeda y gana el título de las 140 libras del WBC Por Miguel Maravilla en ringside En un choque por el título superligero vacante del CMB, Regis “Rougarou” Prograis (28-1, 24 KOs) anotó un explosivo nocaut en el undécimo asalto sobre José “Chon” Zepeda (35-3, 27 KOs) el sábado por la noche en el Dignity Parque deportivo de salud en Carson, California. El progreso se hizo cargo en la segunda ronda y finalmente derribó a Zepeda a la lona en la ronda once para terminarlo. Los jueces tenían a Prograis por delante 98-92, 98-92 y 97-93 entrando al undécimo. Desde la campana de apertura, ninguno de los peleadores perdió tiempo. Prograis y Zepeda conectaron golpes rígidos y Zepeda conectó con una sólida izquierda. Prograis pegó el jab cuando Zepeda respondió para comenzar el segundo, mientras la pelea se convertía en una partida de ajedrez de ritmo rápido. Prograis atacó y apuntó al corte de Zepeda en la quinta ronda, más tarde en la ronda, Zepeda conectó con un gran gancho de izquierda al hígado y poco después siguió con un gran gancho de izquierda arriba. En el punto medio del sexto, la nariz de Prograis parecía rota cuando Zepeda boxeó y lanzó el jab. A la mitad del séptimo asalto, Prograis y Zepeda pegaron el jab, pero ninguno se alejó hacia el final del asalto dejando ir sus manos. Trabajando en el jab, Zepeda y Prograis parecían estar esperando para descargar mientras esperaban pacientemente el momento adecuado, en los últimos segundos de la ronda que intercambiaron. En la ofensiva en el noveno, Prograis pareció estar listo y ocupado soltando el jab, golpeando a Zepeda y siguiendo con golpes de poder mientras retrocedía y sujetaba a Zepeda, pero Zepeda no se contuvo para cerrar la ronda. Más tarde en el décimo, Prograis atacó y fue directamente hacia un Zepeda que se desvanecía, pero eso no impidió que Zepeda peleara valientemente mientras se paraba e intercambiaba con Prograis haciendo que todos los asistentes se pusieran de pie. Sin embargo, en el undécimo, Prograis cerró el espectáculo. Atacó y empujó a Zepeda contra las cuerdas, derribándolo cuando el árbitro Ray Corona intervino para detener la pelea a: 59 = del undécimo asalto. Prograis es ahora dos veces campeón mundial de las 140 libras. Conwell vence a Abreu en eliminatoria del WBC Like this: Like Loading...

