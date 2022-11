Conwell vence a Abreu en eliminatoria del WBC Por Miguel Maravilla en ringside El invicto peso mediano junior Charles ‘Bad News’ Conwell (18-0, 13 KO’s) de Cleveland ganó una decisión mayoritaria en diez asaltos sobre el dominicano Juan Carlos Abreu (25-7-1, KOs) en una eliminatoria por el título del WBC el sábado por la noche en la cartelera de Zepeda-Prograis el sábado por la noche en el Dignity Health Sports Park en Carson, California. Los jueces puntuaron la pelea 98-92, 96-94 y 95-95. Conwell sufrió un corte desagradable en el ojo izquierdo que sangró profusamente. La sangre siguió fluyendo del corte de Conwell en la segunda ronda cuando su visión pareció verse afectada, Abreu conectó algunas derechas duras para apuntar al corte. Abreu se paró cerca de Conwell en la tercera ronda, liderando con la cabeza y dificultando que el corte de Conwell empeorara con el sangrado. En el cuarto, Conwell presionó pero siguió sangrando por el corte en el ojo, Abreu se quedó adentro liderando con la cabeza. Conwell tuvo un buen momento en el quinto conectándose con una combinación sólida, pero el corte continuó abriéndose cuando Conwell terminó la ronda sangrando por el corte en su ojo izquierdo. Goteando sangre del ojo izquierdo una vez más en el sexto, Conwell conectó con una sólida derecha que detuvo el impulso de Abreu. En el séptimo, la sangre siguió fluyendo pero Conwell conectó un tiro al cuerpo que pareció molestar a Abreu, deteniendo su impulso para cerrar el round. Peleando a pesar del corte y la sangre, Conwell se paró en el bolsillo mezclándolo con el contundente Abreu que trajo todo lo que tenía. Hacia el final de la pelea en el noveno, el impulso parecía estar cambiando a favor de Conwell ya que Abreu lucía cansado pero la sangre continuaba fluyendo del feo corte de Conwell en su ojo izquierdo. En el décimo y último asalto, Abreu presionó y se quedó adentro mientras Conwell respondía a pesar de la sangre que brotaba del corte sufrido al principio de la pelea. Resultados del Undercard de Zepeda-Prograis Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.